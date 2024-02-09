حدث أمنيّ عاجل في إسرائيل... ما الذي حصل اليوم؟

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن نظام القبة الحديدية اعترض "هدفا جويا مشبوها" فوق البحر، بالقرب من مدينة حيفا.



وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة.

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