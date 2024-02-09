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حدث أمنيّ عاجل في إسرائيل... ما الذي حصل اليوم؟

Lebanon 24
09-02-2024 | 05:08
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن نظام القبة الحديدية اعترض "هدفا جويا مشبوها" فوق البحر، بالقرب من مدينة حيفا.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة.
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وفي هذا السياق، قالت الشرطة الإسرائيلية: "تحطم طائرة خفيفة قرب مجدو جنوب حيفا، وإصابة شخص بجروح خطيرة". (روسيا اليوم)
 
 
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