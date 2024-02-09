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عربي-دولي

تقرير يكشف.. هكذا يُحاول الغرب منع دولة عربيّة من التفوّق عسكريّاً على إسرائيل

Lebanon 24
09-02-2024 | 09:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ تقريراً إسرائيليّاً قال إنّ الولايات المتحدة وأوروبا تُحافظان على تفوّق إسرائيل عسكريا وتمنع وصول الأسلحة المتطوّرة إلى مصر.

وكشف موقع nziv الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، أن مصر تجري مفاوضات مع إيطاليا والولايات المتحدة لشراء طائرات "يوروفايتر تايفون" وطائرات "إف- 15".
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وأضاف الموقع أنه حتى لو نجحت المفاوضات، فإن القاهرة لن تحصل على "حزمة كاملة"، ولن تشمل الصفقة صواريخ جو-جو الموجهة، خاصة من طراز "Meteor BVR" و AIM-120 AMRAAM ، وهذا ما يبرره الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أنه في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، تفاوضت مصر وإيطاليا لشراء أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك ما يصل إلى 24 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" بقيمة 3 مليارات دولار، تم إنتاجها من قبل "كونسورتيوم" من أربع دول أوروبية.

وأوضح الموقع العبري أنه بالإضافة إلى طائرات "يوروفايتر تايفون" المقاتلة، تفيد التقارير أن مصر تقترب من الحصول على إذن لشراء طائرات "إف-15" من الولايات المتحدة، وبالتالي تحقيق طموحها المستمر منذ 40 عامًا لامتلاك مثل هذه الطائرة.

وتابع: "إذا تم تأكيد صفقات "يوروفايتر تايفون" و"إف-15" في العقد، فسوف تنضم الطائرتان المقاتلتان إلى القوات الجوية المصرية، التي تمتلك بالفعل 54 طائرة مقاتلة "رافال" من شركة "داسو" للطيران الفرنسية، ومختلف الطائرات المقاتلة الأخرى".

وأضاف: "بينما من المتوقع أن تواجه جهود مصر للحصول على طائرات مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" الحد الأدنى من التحديات، خاصة بعد موافقة ألمانيا على بيع هذه الطائرات المقاتلة إلى المملكة العربية السعودية، فمن المتوقع ألا تحصل القاهرة على الحزمة الكاملة". (روسيا اليوم)
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