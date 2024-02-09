هل أوقفت إسرائيل "عمليات الإغتيالات" في الخارج؟ مسؤول يعلن

قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين إنه لدى إسرائيل القدرة على اغتيال كبار مسؤولي حركة "حماس" في الخارج، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يحدث نتيجة "قرار سياسي".



وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية، لفت كوهين إلى أن هذه السياسية يمكن أن تتغير، لافتاً إلى أن كل عملية خارج الحدود لاغتيال قائد في حماس، لها 3 جوانب؛ الهدف المعنوي للعملية، والقدرة على التنفيذ والعودة بأمان، ورد الفعل على العملية.

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كذلك، أكد كوهين أنه يعارض إعادة احتلال غزة، وأنه مع قرار رئيس الوزراء السابق، أرييل شارون بفك الارتباط بها، ومعاملتها كأي دولة مجاورة معادية، طالما أن السلطة الفلسطينية ليست جزءاً من القطاع.

وفي كانون الثاني الماضي، اغتالت إسرائيل، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام، في قصف من الجو على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.



في وقت سابق، قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، في تسجيل بثته هيئة البث الإسرائيلية، في كانون الأول الماضي؛ إن إسرائيل ستلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطر وتركيا ولبنان، حتى لو استغرق الأمر سنوات.



وكانت هيئة البث بثت تسجيلا لرئيس الشاباك، يقول فيه؛ إن "إسرائيل ستعمل على اغتيال قادة حماس على الأراضي التركية والقطرية"، مستدركا بالقول؛ إن الأمر "سوف يستغرق سنوات"، وعدّ أن هذه "المهمة" هي مهمة "هذا الجيل الإسرائيلي".



كذلك، أكد رئيس الشاباك تحمله جزءاً من المسؤولية عن الفشل الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي في صد هجوم المقاومة الفلسطينية، وقال إن جهازه شرع بـ"استخلاص العبر والاستفادة منها في جبهات مواجهة أخرى "ليس فقط إلى قطاع غزة بالطبع"، مشيرا إلى أن "حجم التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل لم يسبق له مثيل".



وأضاف: "سيستغرق الأمر بضع سنوات، لكننا سنكون هناك للقيام بذلك"، وأضاف: "هذه هي عملية ميونيخ الخاصة بنا"، في إشارة إلى عمليات الاغتيال التي استهدف من خلالها الموساد قيادات فلسطينية، بزعم المشاركة في التخطيط لـ"عملية ميونخ" في أيلول 1972.



