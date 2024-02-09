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عربي-دولي

الرئاسة المصرية ترد على بايدن: منذ اللحظة الأولى فتحنا معبر رفح دون قيود أو شروط

Lebanon 24
09-02-2024 | 08:07
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ردت الرئاسة المصرية، الجمعة، على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن المتعلقة بغلق مصر لمعبر رفح، ما حال دون دخول المساعدات، مؤكدة أنه "منذ اللحظة الأولى فتحت مصر معبر رفح دون قيود أو شروط".

وأضافت الرئاسة المصرية: "قصف إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني حال دون إدخال المساعدات". (العربية) 
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