بالحجارة والزجاجات الحارقة.. المقاومون يواجهون آليات الإحتلال المصفّحة في نابلس(فيديو)

تغطية صحفية: جانب من المواجهات التي اندلعت بين شبان وقــوات الاحـــتلال في بيت فوريك شرق نابلس. pic.twitter.com/xC6FqIOZhN
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 9, 2024
تغطية صحفية: جانب من المواجهات التي اندلعت بين شبان وقــوات الاحـــتلال في بيت فوريك شرق نابلس. pic.twitter.com/xC6FqIOZhN
تغطية صحفية: جانب من اقتحام قوات الاحـــتلال لبلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/AhXUtT2F8E
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 9, 2024
تغطية صحفية: جانب من اقتحام قوات الاحـــتلال لبلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/AhXUtT2F8E