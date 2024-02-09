بالحجارة والزجاجات الحارقة.. المقاومون يواجهون آليات الإحتلال المصفّحة في نابلس(فيديو)

تصدى شبان فلسطينيون اليوم الجمعة، لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة في نابلس شمالي الضفة الغربية.



وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من الشبان، وهم يرشقون قافلة عسكرية من عدة سيارات مصفحة، بالحجارة والزجاجات الحارقة، أثناء توغلها في شوارع البلدة.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بوجود 5 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت فوريك قرب نابلس، منها 4 إصابات بالرصاص الحي وإصابة بشظايا رصاص حي، مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفى.

تغطية صحفية: جانب من المواجهات التي اندلعت بين شبان وقــوات الاحـــتلال في بيت فوريك شرق نابلس. pic.twitter.com/xC6FqIOZhN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 9, 2024 Advertisement



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 5 أشخاص أصيبوا في المواجهات مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها بيت فوريك قرب نابلس بالضفة الغربية.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على أحد المصابين داخل سيارة الإسعاف في بيت فوريك بنابلس، ومنعت طاقم الإسعاف من التحرك باتجاه المستشفى. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 5 أشخاص أصيبوا في المواجهات مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها بيت فوريك قرب نابلس بالضفة الغربية.وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على أحد المصابين داخل سيارة الإسعاف في بيت فوريك بنابلس، ومنعت طاقم الإسعاف من التحرك باتجاه المستشفى.