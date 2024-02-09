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عربي-دولي

لزيارة قبور أسلافهم.. اليابان تأمل بعقد معاهدة سلام مع موسكو

Lebanon 24
09-02-2024 | 08:12
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 أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا مجددا اليوم الجمعة، أن بلادها تعتزم مواصلة الالتزام بسياسة حل القضية الإقليمية مع روسيا والتوقيع على معاهدة سلام بين الدولتين.

وأشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي، إلى أن من بين أولويات بلادها الرغبة في استئناف زيارات سكان جزر الكوريل السابقين إلى قبور أسلافهم.  
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ونوهت الوزيرة، بأن حكومة بلادها لا تستطيع في الوقت الراهن، الرد بشكل محدد على مطالبة سكان جزر الكوريل السابقين، بحل مشكلة عدم تمكنهم من زيارة قبور أسلافهم في الجزر التابعة لروسيا الاتحادية.

وذكرت الوزيرة أن "الحكومة اليابانية، تعتزم مواصلة الالتزام بسياسة حل القضية الإقليمية وتوقيع معاهدة سلام مع روسيا".(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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