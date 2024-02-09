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عربي-دولي

حادثة غريبة جدّاً... مسافر حاول فتح باب الطوارىء: أحدهم يُحاول قتلي

Lebanon 24
09-02-2024 | 08:14
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اتهمت الشرطة التايلاندية اليوم الجمعة، رجلاً كندياً حاول فتح مخرج طوارئ في طائرة قبل إقلاعها في رحلة متجهة من شيانغ ماي في شمال تايلاند إلى العاصمة بانكوك، ما تسبب في تأخيرات عدة.

وقال المسؤول في شرطة شيانغ ماي ناتاووت نواسورن لوكالة "فرانس برس" إن الرجل يواجه "تهمتين تتعلقان بالأذى الذي لحق بركاب آخرين، وعدم الامتثال لقواعد الطائرة".
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وحاول الرجل الموقوف، البالغ من العمر 40 عاماً، فتح مخرج طوارئ داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الوطنية، عندما كانت متوقفة على المدرج قبل إقلاعها.

وقال نويسورن: "أخبرنا أنه فتح الباب لأن شخصاً ما على متن الطائرة كان يحاول قتله. لقد كان مصاباً بالذعر الشديد".

وتحقق الشرطة في ما إذا كان المتهم تحت تأثير المخدرات، أو ما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية.

وتسبب الحادث في تأخير أكثر من عشر طائرات في شيانغ ماي، العاصمة السياحية لشمال تايلاند، بحسب الشرطة.

وتحدث أحد الشهود لوكالة "فرانس برس" عن مشاهد "فوضوية" على متن الطائرة خلال الحادثة.

وقال واتارابون بيثسورب: "كنت جالساً في الجزء الخلفي من الطائرة، وسمعتُ رياحاً قوية وصراخاً من المقدمة. كان الوضع فوضوياً".

وأضاف: "كان يصرخ قائلاً إن رجلاً يرتدي ملابس سوداء كان يحاول قتله".

وتمكنت الرحلة أخيراً من المغادرة بعد منتصف الليل، بتأخير أكثر من ثلاث ساعات، من دون الإبلاغ عن أي إصابات، وفق بيان للخطوط الجوية التايلاندية. (العربية)

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