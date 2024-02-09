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عربي-دولي

نتنياهو يُعاني وغانتس يتقدم.. استطلاع يكشف التفاصيل

Lebanon 24
09-02-2024 | 09:18
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أظهر استطلاع للرأي حصول حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو في حال جرت انتخابات اليوم، على 17 مقعدا بالكنيست، وهو ما يقارب نصف مقاعده الحالية البالغة 32 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120.

وحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية فإن حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه بيني غانتس سيحصل على 32 مقعدا لو جرت انتخابات اليوم مقارنة مع عدد مقاعده الحالية البالغة 12 مقعدا.
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وأظهر تراجع حزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد ليحصل على 12 مقعدا مقارنة مع عدد مقاعده الحالية وهي 24.

بالمقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع تزايد مؤيدي حزب إسرائيل بيتنا اليميني برئاسة إفيغدور ليبرمان الذي سيحصل على 10 مقاعد مقارنة بعدد مقاعدة الحالية وهي 6، وحزب القوة اليهودية بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير سيحصل 10 مقارنة مع عدد مقاعده الحالية البالغ 6 مقاعد.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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