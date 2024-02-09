16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو يُعاني وغانتس يتقدم.. استطلاع يكشف التفاصيل
Lebanon 24
09-02-2024
|
09:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر استطلاع للرأي حصول حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو في حال جرت انتخابات اليوم، على 17 مقعدا بالكنيست، وهو ما يقارب نصف مقاعده الحالية البالغة 32 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120.
وحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية فإن حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه بيني غانتس سيحصل على 32 مقعدا لو جرت انتخابات اليوم مقارنة مع عدد مقاعده الحالية البالغة 12 مقعدا.
Advertisement
وأظهر تراجع حزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد ليحصل على 12 مقعدا مقارنة مع عدد مقاعده الحالية وهي 24.
بالمقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع تزايد مؤيدي حزب إسرائيل بيتنا اليميني برئاسة إفيغدور ليبرمان الذي سيحصل على 10 مقاعد مقارنة بعدد مقاعدة الحالية وهي 6، وحزب القوة اليهودية بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير سيحصل 10 مقارنة مع عدد مقاعده الحالية البالغ 6 مقاعد.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
13:54 | 2024-02-08
08/02/2024 01:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
12:51 | 2024-02-08
08/02/2024 12:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
01:31 | 2024-02-09
09/02/2024 01:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
05:39 | 2024-02-09
09/02/2024 05:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة مكاتب شركة شهيرة جدّاً... ما السبب؟
Lebanon 24
مداهمة مكاتب شركة شهيرة جدّاً... ما السبب؟
14:10 | 2024-02-08
08/02/2024 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:45 | 2024-02-09
السلطة الفلسطينية تُعلق على خطة نتنياهو لرفح: مقدمة للتهجير
12:30 | 2024-02-09
دمار غزة يشبه ما بعد القنبلة الذرية.. صحيفة إسرائيلية
12:08 | 2024-02-09
جندي إسرائيلي يسرق أسلحة تابعة لـ"حماس" ويخفيها داخل مدرسة (صورة)
12:00 | 2024-02-09
فضيحة الفضائح تهزّ الجيش الإسرائيليّ.. إقرأوا ما كُشف عن "معدّاته"!
11:55 | 2024-02-09
"أونروا": نصف مليون طفل لا يتلقون تعليمهم في غزة
11:30 | 2024-02-09
مصر تعرض صورا لمشروع يثير مخاوف إسرائيل
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
09/02/2024 19:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
09/02/2024 19:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
09/02/2024 19:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24