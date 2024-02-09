وزير الدفاع الدنماركي: دول الناتو قد تتعرض لهجوم روسي خلال 3 أو 5 سنوات

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قال وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن، إن دول حلف الناتو قد تتعرض لهجوم روسي خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.وقال الوزير الدنماركي خلال مقابلة مع صحيفة "يولاندس بوستن": "فيما يتعلق بتطورات الأحداث، يجب على الدنمارك تسريع الاستثمار في المجال العسكري، لأن الإمكانات العسكرية الروسية في هذا المجال قد نمت مؤخرا بشكل كبير".وأضاف بولسن: "خلال 3 إلى 5 سنوات قد يراود روسيا اختبار مدى فعالية المادة الخامسة وتضامن دول الناتو. هذا التقييم لا يخصّ العام 2023، وإنما هو تقييم حديث، يظهر لأول مرة". (روسيا اليوم)