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عربي-دولي

بعدما اخترق هاتفه... الأمير هاري يتوصّل إلى تسوية ضدّ ناشر صحيفة شعبية

Lebanon 24
09-02-2024 | 10:00
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توصل دوق ساسكس الأمير هاري إلى تسوية خارج المحكمة مع ناشر صحيفة شعبية انتهكت خصوصيته من خلال اختراق الهاتف وغيره من عمليات التلصص غير القانونية.

وقال ديفيد شيربورن محامي دوق ساسكس إن صحف مجموعة "ميرور" وافقت على دفع التكاليف القانونية لهاري وستدفع دفعة مؤقتة قدرها 400 ألف جنيه إسترليني. (روسيا اليوم)
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