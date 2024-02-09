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أمر جديد من نتنياهو للجيش: استعدوا لسحق حماس

Lebanon 24
09-02-2024 | 09:49
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قال مكتب رئاسة وزراء كيان الإحتلال ان "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوعز للجيش بإعداد خطة مزدوجة لإجلاء الفلسطينيين وسحق كتائب حماس في رفح".
 
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي  في بيان إنه "من الواضح أن عملية عسكرية ضخمة في رفح تجبرنا على إخلاء المدنيين من منطقة القتال".
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وأوضح البيان بأن "رئيس الوزراء أعطى توجيهاته للجيش والأجهزة الأمنية بأن تقدم للمجلس الحربي خطة مضاعفة، لإخلاء المدنيين والقضاء على الكتائب".

ولفت إلى إنه "لا يمكن تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حماس وترك أربعة كتائب لحماس في رفح".(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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