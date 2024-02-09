تحذير من كارثة قادمة لغزة: 300 ألف شخص معرضون للموت جوعا

قال برنامج الأغذية العالمي إن غزة تعيش عدة أزمات، وفي مقدمتها عدم توفر الرعاية الصحية، والجوع، لافتًا إلى أن "غزة اليوم مختلفة تماما عما كانت عليه قبل 4 أشهر، حيث إن نصف أبنيتها مدمرة ومتضررة، ومعظم سكانها أصبحوا بلا مأوى".

Advertisement

وأضاف المدير القطري لـ"الأغذية العالمي" بفلسطين ماثيو هولينغورث، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"الأمريكية، أن "هناك إحصائيات أممية أجريت في كانون الأول الماضي تشير إلى أن 300 ألف شخص على الأقل في شمال القطاع معرضون للموت جوعا".

واعتبر هولينغورث أن "سكان قطاع غزة يعيشون كارثة إنسانية ملحمية، وسط الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض".(الجزيرة نت)