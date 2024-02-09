مشهد مرعب... طفل يسير على حافة شرفة المنزل

رصدت كاميرا لحظة مشي طفل صغير يبلغ من العمر سنتين، على حافة شرفة إحدى الشقق السكنية، في مدينة وونسوكيت في ولاية رود آيلاند الأميركية.



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وأظهر مقطع الفيديو قيام أحد المارة بمحاولة الوصول إلى الطفل لمنعه من السقوط، حيث قام بتسلق الشرفة مباشرة ودون تردد بهدف إنقاذ الطفل. (سبوتنيك)