"أونروا": نصف مليون طفل لا يتلقون تعليمهم في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن أكثر من نصف مليون طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي غير قادرين على تلقي التعليم في قطاع غزة.

وتطرق المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني عبر حسابه في منصة "إكس"، الجمعة، إلى الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 126 يوما على قطاع غزة.

وأضاف: "تكاليف الحرب الوحشية المستمرة منذ 4 أشهر في غزة مأساوية على الأطفال، ومستقبلهم على المحك".

وجدد المفوض العام لوكالة "أونروا" دعوته إلى تحقيق وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

من جانب آخر، حذر مدير شؤون "أونروا" بغزة توماس وايت، في منشور على منصة "إكس"، من شنّ إسرائيل هجوما واسعا على مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال: "في حال شن هجوم على رفح فإننا سنشاهد مئات الآلاف من الناس يحاولون الفرار من الاشتباكات".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنهم لا يستطيعون القيام بأنشطتهم بشكل فعال أو آمن في مدينة تتعرض لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي.

( الأناضول)