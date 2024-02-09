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عربي-دولي

السلطة الفلسطينية تُعلق على خطة نتنياهو لرفح: مقدمة للتهجير

Lebanon 24
09-02-2024 | 12:45
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دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بخصوص إخلاء مدينة رفح من المواطنين الفلسطينيين، وبدء عملية عسكرية فيها للقضاء على ما تبقي من كتائب حركة حماس.

 

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينينة، قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن هذه الخطط التي صرح بها نتيناهو "تشكّل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

 

وأضافت "أنها تحمّل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأميركية مسؤولية خاصة، مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية".

 
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وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجّر من وطنه.

 

كما دعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، لأن إقدام إسرائيل على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

 

وأضافت: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي". وفق ما ذكرت الوكالة.

( الأناضول)
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