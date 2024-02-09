أوكرانيا.. متظاهرون يطالبون بعودة زالوجني إلى منصبه

نشرت قناة "لفوف الكبيرة تتحدث" على تطبيق "تلغرام" مشاهد لمجموعة من المتظاهرين خرجوا للمطالبة بإعادة القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إلى منصبه.

وجاء في التعليق على الفيديو المنشور: "في كييف، في الميدان تجري مظاهرة احتجاجية بعنوان أعيدوا زالوجني".

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يشار إلى أن الشرطة وصلت بالفعل إلى مكان الحادث. واستنادا إلى الصور التي نشرتها وسائل الإعلام، فإن عشرات الأشخاص يشاركون في المسيرة.

وكان زيلينسكي قد أقال القائد العام زالوجني، وقام بتعيين ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية سابقا بدلا منه. وقد كتبت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، الخريف الماضي، عن صراع محتمل بين الرئيس الأوكراني والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، كما ذكرت "واشنطن بوست" أن زالوجني، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا ما قرر بدء حياته السياسية.

( روسيا اليوم)