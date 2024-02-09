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عربي-دولي

أوكرانيا تتهم روسيا بتكثيف هجماتها بالأسلحة الكيميائية

Lebanon 24
09-02-2024 | 14:35
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اتهمت أوكرانيا القوات الروسية، اليوم، باستخدام مواد كيميائية سامة في أكثر من 200 هجوم بساحة المعركة خلال كانون الثاني وحده، في زيادة حادة لعدد الحالات المسجلة التي قالت أوكرانيا إن روسيا استخدمت فيها هذه المواد منذ الغزو قبل عامين.

 

ونفت روسيا مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في هجماتها على أوكرانيا، واتهمت القوات الأوكرانية باستخدامها. ولم يقدم كلا الجانبين أدلة على ادعاءاته، وفقاً لوكالة «رويترز». وسبق أن اتهمت أوكرانيا موسكو باستخدام الكلوروبكرين، الذي استخدم كغاز سام في الحرب العالمية الأولى.

 

وخص أحدث بيان صادر عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية بالذكر غاز «سي إس»، أو الغاز المسيل للدموع الذي قالت إن روسيا استخدمته في قنابل يدوية مختلفة.

 

ويحظر استخدام غاز «سي إس»، الذي تستخدمه قوات الشرطة على نطاق واسع، في ساحة المعركة بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية، التي تنص في المادة الأولى على أن "كل دولة طرف تتعهد بعدم استخدام مواد مكافحة الشغب وسيلة في الحرب". 

 

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي، قائد مجموعة العمليات «تافريا» المتمركزة في الجنوب الشرقي، بشكل منفصل على «تلغرام»، إن القوات الروسية تنقل أسلحة محملة بمواد كيميائية من خلال طائرات مسيرة. وذكر الكلوروبكرين في إشارة إلى مواد كيميائية قال إنها استخدمت يوم الخميس.

( الشرق الأوسط)
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