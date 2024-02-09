االدفاع الأميركية تشدد على "ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية" إلى غزة

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الجمعة، لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، ضرورة إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت الدفاع الأميركية، في بيان، الجمعة، أن أوستن وغالانت، بحثا خلال اتصال هاتفي، الخميس، آخر المستجدات في قطاع غزة.

وأضاف البيان، أن الوزيرين ناقشا الأوضاع المحتملة التي ستؤول إليها المنطقة بعد انتهاء الأعمال القتالية في المنطقة.

وشدد الوزير الأميركي على ضرورة إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن على إسرائيل أن تكون أكثر حرصا لمنع سقوط ضحايا مدنيين في "عملياتها" في غزة.

( الأناضول)