Advertisement

عربي-دولي

االدفاع الأميركية تشدد على "ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية" إلى غزة

Lebanon 24
09-02-2024 | 15:02
A-
A+
Doc-P-1162571-638431131373627356.jpg
Doc-P-1162571-638431131373627356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الجمعة، لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، ضرورة إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

وذكرت الدفاع الأميركية، في بيان، الجمعة، أن أوستن وغالانت، بحثا خلال اتصال هاتفي، الخميس، آخر المستجدات في قطاع غزة.

 

وأضاف البيان، أن الوزيرين ناقشا الأوضاع المحتملة التي ستؤول إليها المنطقة بعد انتهاء الأعمال القتالية في المنطقة.

 

وشدد الوزير الأميركي على ضرورة إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن على إسرائيل أن تكون أكثر حرصا لمنع سقوط ضحايا مدنيين في "عملياتها" في غزة.

( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:46 | 2024-02-09
17:00 | 2024-02-09
16:40 | 2024-02-09
16:21 | 2024-02-09
15:39 | 2024-02-09
15:30 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24