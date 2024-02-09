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عربي-دولي
إختلاف في مواقف الأطراف.. هذا جديد مفاوضات القاهرة
Lebanon 24
09-02-2024
|
16:21
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ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"حماس" ان هناك اختلاف بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي من موقف الحركة الذي جرى بحثه في القاهرة بشأن صفقة وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحركة، أن وفدها اختتم محادثاته مع الوسطاء في القاهرة لبحث موقف الحركة من مقترح باريس، وقد غادر العاصمة المصرية.
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كما أفادت بأن اللقاء في القاهرة ضمّ مسؤولين مصريين وقطريين إضافة لوفد "حماس".
ونقلت عن مصادرها أن خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حالت دون موقف واضح من مباحثات القاهرة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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