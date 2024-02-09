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إليكم التعليق الأول لزالوجني بعد إقالته من منصبه

Lebanon 24
09-02-2024 | 16:40
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أكد القائد العام السابق للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، أنه يشعر بالشرف والمسؤولية رغم عدم تقلده أي منصب حاليا بعد الإقالة.

 

ونشر فاليري زالوجني، أول تدوينة له على تطبيق "تلغرام" بعد إقالته، مشيرا إلى أنه "لا يشغل أي منصب حاليا".

 

وذكر زالوجني: "أشعر بالشرف والمسؤولية أمام الشعب الأوكراني، على الرغم من أنني لا أشغل منصبا حاليا".

 

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أقال القائد العام زالوجني، وقام بتعيين ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية سابقا بدلا منه.

 

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مشاهد لمجموعة من المتظاهرين خرجوا للمطالبة بإعادة زالوجني إلى منصبه.

( روسيا اليوم)

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