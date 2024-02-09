13
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
5
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأمم المتحدة: لن ندعم بأيّ شكل التهجير من رفح
Lebanon 24
09-02-2024
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الأمم المتحدة إن "المدنيين في رفح بجنوب قطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، لكن لا ينبغي تنفيذ أي تهجير قسري جماعي".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة اليوم الجمعة: "نحن قلقون جدا على مصير المدنيين في رفح".
Advertisement
وأضاف قائلاً: "من الواضح أن الناس بحاجة إلى الحماية، لكننا لا نريد أيضا رؤية أي تهجير قسري، تهجير جماعي قسري، للناس، وهو بالتعريف ضد إرادتهم، ولن ندعم بأي شكل التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي".
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن "الكثافة غير المسبوقة لسكان رفح تجعل من شبه المستحيل حماية المدنيين في حالة وقوع هجمات برية.. بلغ التكدس في رفح حدا أصبحت فيه الطرق العادية تحتلها خيام نصبتها عائلات تبحث عن أي مساحة مسطحة ونظيفة متاحة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
01:31 | 2024-02-09
09/02/2024 01:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
05:39 | 2024-02-09
09/02/2024 05:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
14:05 | 2024-02-09
09/02/2024 02:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
15:33 | 2024-02-09
09/02/2024 03:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر كبير تشهده منطقة لبنانيّة... إشتباك مسلّح وإصابة 6 أشخاص
Lebanon 24
توتّر كبير تشهده منطقة لبنانيّة... إشتباك مسلّح وإصابة 6 أشخاص
10:35 | 2024-02-09
09/02/2024 10:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2024-02-09
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا
18:16 | 2024-02-09
هاريس انتقدت تقرير وزارة العدل عن بايدن
17:46 | 2024-02-09
"الموت الرحيم" مصير فان أغت
16:40 | 2024-02-09
إليكم التعليق الأول لزالوجني بعد إقالته من منصبه
16:21 | 2024-02-09
إختلاف في مواقف الأطراف.. هذا جديد مفاوضات القاهرة
15:39 | 2024-02-09
قلق بشأن آخر ملاذ.. بوريل يعلّق على الخطة الاسرائيلية
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
10/02/2024 03:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
10/02/2024 03:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
10/02/2024 03:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24