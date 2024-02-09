الأمم المتحدة: لن ندعم بأيّ شكل التهجير من رفح

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قالت الأمم المتحدة إن "المدنيين في رفح بجنوب قطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، لكن لا ينبغي تنفيذ أي تهجير قسري جماعي".وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة اليوم الجمعة: "نحن قلقون جدا على مصير المدنيين في رفح".وأضاف قائلاً: "من الواضح أن الناس بحاجة إلى الحماية، لكننا لا نريد أيضا رؤية أي تهجير قسري، تهجير جماعي قسري، للناس، وهو بالتعريف ضد إرادتهم، ولن ندعم بأي شكل التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي".وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن "الكثافة غير المسبوقة لسكان رفح تجعل من شبه المستحيل حماية المدنيين في حالة وقوع هجمات برية.. بلغ التكدس في رفح حدا أصبحت فيه الطرق العادية تحتلها خيام نصبتها عائلات تبحث عن أي مساحة مسطحة ونظيفة متاحة".