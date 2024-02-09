13
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
5
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الموت الرحيم" مصير فان أغت
Lebanon 24
09-02-2024
|
17:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي دريس فان أغت، رئيس وزراء هولندا الديمقراطي من عام 1977 حتى عام 1982، عن طريق القتل الرحيم، "يداً بيد" مع زوجته، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان التي أسسها، وكان كلاهما في الثالثة والتسعين من العمر.
Advertisement
ونشر خبر وفاة فان أغت يوم الجمعة منتدى الحقوق، الذي قال إن الزوجين سيتم دفنهما في مراسم خاصة في مدينة نايميخن شرقي البلاد.
وقال المنتدى غير الربحي في بيان: "توفي جنباً إلى جنب زوجته الحبيبة أوجيني، التي عاش معها أكثر من 70 عاما والتي ظل دائما يشير إليها باسم "فتاتي".
وكان الاثنان في حالة صحية هشة منذ فترة.
وفي عام 2019، أصيب فان أغت بنزيف دماغي أثناء إلقائه خطاباً في حفل لدعم ذكرى فلسطينيين، لم يتعاف منه تماماً مطلقاً.
وأصبح فان أغت تقدمياً بشكل متزايد بعد أن غادر الساحة السياسية، ثم غادر حزبه عام 2017 بسبب اختلافات أيديولوجية بشأن إسرائيل والفلسطينيين.
وأشاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الذي أشار إلى فان أغت بأنه "جده الأكبر في المنصب"، بالسياسي السابق.
وقال في بيان: "بفضل لغته المنمّقة والفريدة من نوعها، وقناعاته الواضحة وعرضه المذهل، منح دريس فان أغت مضموناً ورونقاً للسياسة الهولندية في وقت استقطاب وتجديد حزبي".
كما أشادت به العائلة المالكة الهولندية، فقال الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما والأميرة بياتريكس في بيان مشترك: "تولى فان أغلت المسؤولية في وقت مضطرب، وتمكن من إلهام الكثيرين بشخصيته المذهلة وأسلوبه المنمق".
وعرف فان أغت بلغته الفخمة، وبشغفه بركوب الدراجات، واضطر إلى ترك تلك الهواية في عام 2019 بعد سقوطه.
وبعد زيارته لإسرائيل عام 1999، أصبح صريحا بشكل متزايد بشأن دعمه للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى زيارته تلك على أنها "تحول".
وفي عام 2009، أسس منتدى الحقوق، الذي يدعو إلى "سياسة هولندية وأوروبية عادلة ومستدامة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية -الإسرائيلية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
01:31 | 2024-02-09
09/02/2024 01:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
05:39 | 2024-02-09
09/02/2024 05:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
14:05 | 2024-02-09
09/02/2024 02:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
15:33 | 2024-02-09
09/02/2024 03:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر كبير تشهده منطقة لبنانيّة... إشتباك مسلّح وإصابة 6 أشخاص
Lebanon 24
توتّر كبير تشهده منطقة لبنانيّة... إشتباك مسلّح وإصابة 6 أشخاص
10:35 | 2024-02-09
09/02/2024 10:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2024-02-09
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا
18:16 | 2024-02-09
هاريس انتقدت تقرير وزارة العدل عن بايدن
17:00 | 2024-02-09
الأمم المتحدة: لن ندعم بأيّ شكل التهجير من رفح
16:40 | 2024-02-09
إليكم التعليق الأول لزالوجني بعد إقالته من منصبه
16:21 | 2024-02-09
إختلاف في مواقف الأطراف.. هذا جديد مفاوضات القاهرة
15:39 | 2024-02-09
قلق بشأن آخر ملاذ.. بوريل يعلّق على الخطة الاسرائيلية
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
10/02/2024 03:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
10/02/2024 03:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
10/02/2024 03:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24