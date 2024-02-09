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عربي-دولي

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

Lebanon 24
09-02-2024 | 19:00
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قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن "زلزالاً بقوة 5.1 درجة هزّ جنوب كاليفورنيا يوم أمس الجمعة".
وأضاف المركز أن "الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض".
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زلزال

كاليفورنيا

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