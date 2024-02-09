زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن "زلزالاً بقوة 5.1 درجة هزّ جنوب كاليفورنيا يوم أمس الجمعة".

وأضاف المركز أن "الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض".

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