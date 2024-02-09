سوريا تصدت فجرا لهجوم جوي إسرائيلي.. وفيديو يوثق آثار الدمار

أكدت سوريا التصدي فجر اليوم السبت لهجوم إسرائيلي جوي استهدف مواقع في ريف دمشق، وفق ما أفادت وكالة "سانا".



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 1:05 من فجر هذا اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق".



وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها".



واختتم المصدر بالقول: "أسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها للهجوم الإسرائيلي الذي وقع فجر اليوم السبت.

آثار الدمار الذي خلفه قصف يرجح إنه اسرائيلي

على موقع في قرى الأسد بريف #دمشق #الديماس pic.twitter.com/ZscvdNXa49 — محمد هارون (@mharoun116) February 9, 2024 Advertisement

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ إسرائيل شنّت ضربات جوّية استهدفت "مبنى سكنيا" غرب العاصمة السورية السبت وسط معلومات عن اغتيال شخصيات من جنسيات غير سورية.



وقال المرصد السوري إن "الهجوم الإسرائيلي" استهدف السبت "مبنى سكنيا غرب العاصمة السورية دمشق".



وتحدث المرصد عن سماع دوي "انفجارات عنيفة" بما في ذلك في منطقة الديماس في محافظة دمشق.

وأشار المرصد إلى أن الضربات جاءت بعد تعرض منطقة قريبة من مطار عسكري غرب دمشق لهجوم صاروخي أمس الجمعة، في حين قالت وزارة الدفاع السورية إن طائرات مسيّرة دخلت المجال الجوي السوري من اتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.



وكان المرصد قد أفاد بأنه "جرى استهداف منطقة مطار المزة العسكري"، من دون الإشارة إلى مصدر الهجوم. (وكالات)





