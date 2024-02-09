Advertisement

عربي-دولي

8 منها عبرت المضيق خلال 24 ساعة.. مناطيد الصين تؤرق تايوان

Lebanon 24
09-02-2024 | 23:33
A-
A+
Doc-P-1162661-638431439596571787.png
Doc-P-1162661-638431439596571787.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، انها رصدت ثمانية مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حلق اثنان منها عبر الجزيرة، في تصاعد للنشاط في بداية عطلة السنة القمرية الجديدة.
Advertisement

وتشكو تايوان منذ ديسمبر من تحليق هذه المناطيد، قائلة إنها تشكل تهديدا لسلامة الطيران ومحاولة لشن حرب نفسية على التايوانيين. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، رغم الاعتراضات القوية من الحكومة في تايبه.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية، إنها رصدت أول بالون صباح الجمعة وآخر بالون في وقت مبكر من المساء.

وعبر اثنان الجزء الشمالي من تايوان، بحسب الخريطة التي قدمتها الوزارة. واقترب الآخرون من الساحل قبل أن يختفوا، لكن أحدهم حلق فوق البحر إلى الشمال من تايوان.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات تطلب التعليق اليوم السبت في بداية العطلة، وهي أهم احتفال في المجتمع الناطق بالصينية.

وفي الشهر الماضي، رفضت الحكومة الصينية الشكاوى المتكررة من تايوان بشأن المناطيد، قائلة إنها لأغراض الأرصاد الجوية ولا ينبغي تضخيمها لأسباب سياسية.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:22 | 2024-02-10
01:09 | 2024-02-10
00:45 | 2024-02-10
00:30 | 2024-02-10
00:24 | 2024-02-10
00:15 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24