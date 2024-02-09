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عربي-دولي
8 منها عبرت المضيق خلال 24 ساعة.. مناطيد الصين تؤرق تايوان
Lebanon 24
09-02-2024
|
23:33
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، انها رصدت ثمانية مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حلق اثنان منها عبر الجزيرة، في تصاعد للنشاط في بداية عطلة السنة القمرية الجديدة.
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وتشكو تايوان منذ ديسمبر من تحليق هذه المناطيد، قائلة إنها تشكل تهديدا لسلامة الطيران ومحاولة لشن حرب نفسية على التايوانيين. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، رغم الاعتراضات القوية من الحكومة في تايبه.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية، إنها رصدت أول بالون صباح الجمعة وآخر بالون في وقت مبكر من المساء.
وعبر اثنان الجزء الشمالي من تايوان، بحسب الخريطة التي قدمتها الوزارة. واقترب الآخرون من الساحل قبل أن يختفوا، لكن أحدهم حلق فوق البحر إلى الشمال من تايوان.
ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات تطلب التعليق اليوم السبت في بداية العطلة، وهي أهم احتفال في المجتمع الناطق بالصينية.
وفي الشهر الماضي، رفضت الحكومة الصينية الشكاوى المتكررة من تايوان بشأن المناطيد، قائلة إنها لأغراض الأرصاد الجوية ولا ينبغي تضخيمها لأسباب سياسية.(العربية)
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