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عربي-دولي

بعد مذكرة الأمن الجديدة.. واشنطن تذكر اسرائيل بقانون استخدام الأسلحة الدولي

Lebanon 24
09-02-2024 | 23:57
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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأميركي تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي.

والمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة وتم إرسالها يوم الخميس من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أهدافها.
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ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأميركية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.

ومنذ السابع من أكتوبر، قُتل ما يقرب من 28 ألف شخص في حملة عسكرية إسرائيلية على حركة (حماس)، التي تدير قطاع غزة، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.

وجاء الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم حماس على إسرائيل والذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حيث انتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل قائلين إنه يوفر لها إحساسا بالإفلات من العقاب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين ردا على سؤال إن المسؤولين الأميركيين أطلعوا الإسرائيليين على المذكرة، مضيفة: "أكدوا مجددا استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات". (سكاي نيوز)
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