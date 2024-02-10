حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. وشويغو يشير لصواريخ "ستريلا"

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وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك ليلا.



وقالت الوزارة في بيان: "الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف في روسيا، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 3 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك". تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، السبت، يوماً جديداً من الاقتتال والتصعيد، حيث يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، فيما تحاول قوات كييف مقاومة زحف الدب الروسي، مستعينة بالأسلحة الغربية.وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك ليلا.وقالت الوزارة في بيان: "الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف في روسيا، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 3 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك".

هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه يجب حماية جميع مرافق البنية التحتية الحيوية ومجمع النفط والغاز بصواريخ "ستريلا" الموجهة للدفاع الجوي.

وقال شويغو خلال جولة تفقدية إلى مؤسسة "كلاشينكوف" في جمهورية أودمورتيا: "هذا ضروري للغاية، يجب حماية جميع مرافق البنية التحتية الحيوية والاقتصادية، والنفطية والغاز والمعالجة، بهذا المنتج"، لافتا انتباه إدارة المؤسسة إلى صواريخ "ستريلا".



وبالمقابل، قال مسؤولون إن طائرات مسيرة هاجمت البنية التحتية المدنية داخل وبالقرب من مدينة خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا في وقت متأخر من الجمعة.

وقال حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، على تطبيق الرسائل "تليغرام"، إن الطائرات المسيرة دمرت البنية التحتية المدنية في منطقة نيميشليانسكي بالمدينة. ورأى مراسلون توهجا للنيران فوق المدينة.



وقال فيكتور تيريشينكو، كبير المسؤولين العسكريين في فيليكي بورلوك، وهي بلدة تقع شرق خاركيف، إن الطائرات المسيرة دمرت مستشفى ومطعما.



وتتعرض خاركيف لهجمات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط 2022، وكانت هدفا متكررا للهجمات الروسية في الأسابيع الأخيرة. (العربية)