بالفيديو.. طائرة سقطت على طريق سريع واصطدمت بسيارتين

في حادث مروع، قتل شخصان بعدما حاولت طائرة خاصة صغيرة القيام بهبوط اضطراري على الطريق سريع جنوب غربي فلوريدا، أمس الجمعة، مما أدى إلى اصطدامها بمركبتين وتوقف حركة المرور مع تصاعد عمود من الدخان الأسود في الهواء.



وقالت دورية الطريق السريع في فلوريدا إن الطائرة صدمت أيضا شاحنة صغيرة على الطريق السريع.

قتيلان بعد تحطم طائرة خاصة على طريق سريع في #فلوريدا اصطدمت في سيارة فور هبوطها بعد تعطل محركها#العربية pic.twitter.com/jVuqHEfQGl — العربية (@AlArabiya) February 10, 2024 Advertisement قتيلان بعد تحطم طائرة خاصة على طريق سريع في #فلوريدا اصطدمت في سيارة فور هبوطها بعد تعطل محركها#العربية pic.twitter.com/jVuqHEfQGl — العربية (@AlArabiya) February 10, 2024

وحددت إدارة الطيران الفيدرالية الطائرة على أنها طائرة "بومباردييه تشالنغر 600" Bombardier Challenger 600 ، وقالت إن 5 أشخاص كانوا على متنها عندما وقع الحادث.



وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطائرة أقلعت من مطار في "جامعة ولاية أوهايو" في كولومبوس، أوهايو، في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، وكان من المقرر أن تهبط في نابولي في وقت قريب من وقت الحادث.



وكان أحد الطيارين قد اتصل بالبرج وطلب الهبوط الاضطراري قائلا إنهم فقدوا كلا المحركين. إلا أن البرج فقد الاتصال ثم شاهد عمال المطار الدخان المتصاعد من الطريق السريع على بعد أميال قليلة.



وقد تم إرسال سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتم انتشال ثلاثة من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها أحياء من الحطام.(العربية)