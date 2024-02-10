Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. طائرة سقطت على طريق سريع واصطدمت بسيارتين

Lebanon 24
10-02-2024 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1162689-638431502719637439.png
Doc-P-1162689-638431502719637439.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حادث مروع، قتل شخصان بعدما حاولت طائرة خاصة صغيرة القيام بهبوط اضطراري على الطريق سريع جنوب غربي فلوريدا، أمس الجمعة، مما أدى إلى اصطدامها بمركبتين وتوقف حركة المرور مع تصاعد عمود من الدخان الأسود في الهواء.

وقالت دورية الطريق السريع في فلوريدا إن الطائرة صدمت أيضا شاحنة صغيرة على الطريق السريع.
 
Advertisement
 
 
وحددت إدارة الطيران الفيدرالية الطائرة على أنها طائرة "بومباردييه تشالنغر 600" Bombardier Challenger 600 ، وقالت إن 5 أشخاص كانوا على متنها عندما وقع الحادث.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطائرة أقلعت من مطار في "جامعة ولاية أوهايو" في كولومبوس، أوهايو، في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، وكان من المقرر أن تهبط في نابولي في وقت قريب من وقت الحادث.

وكان أحد الطيارين قد اتصل بالبرج وطلب الهبوط الاضطراري قائلا إنهم فقدوا كلا المحركين. إلا أن البرج فقد الاتصال ثم شاهد عمال المطار الدخان المتصاعد من الطريق السريع على بعد أميال قليلة.

وقد تم إرسال سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتم انتشال ثلاثة من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها أحياء من الحطام.(العربية)

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:05 | 2024-02-10
03:56 | 2024-02-10
03:38 | 2024-02-10
03:30 | 2024-02-10
03:19 | 2024-02-10
03:02 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24