نواز شريف وعمران خان يعلنان فوزهما بالانتخابات في باكستان

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أكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، أمس الجمعة، فوزه في الانتخابات العامة قائلا إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف حصد أكبر عدد من الأصوات، وسيبحث مسألة تشكيل حكومة ائتلافية، نقلا عن رويترز.بدوره، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق والمسجون حالياً، عمران خان، فوزه في الانتخابات العامة بالبلاد، وذلك في رسالة صوتية ومرئية نُشرت بتقنية الذكاء الاصطناعي على حسابه في منصة "إكس".وفي الرسالة، التي عادة ما يتسلمها منه المحامون شفهياً، رفض خان ادعاء منافسه نواز شريف في وقت سابق الفوز في الانتخابات. ودعا أنصاره إلى الاحتفال بالفوز، الذي تحقق رغم ما وصفه بحملة القمع على حزبه.وأفادت "العربية" بحصول المرشحين المستقلين التابعين لحزب الإنصاف المؤيد لرئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان، على 92 مقعدا من أصل 266 بمجلس النواب الاتحادي بعد فرز 226 مقعدا.فيما حصل حزب الرابطة التابع لرئيس الوزراء السابق نواز شريف على 64 مقعدا، مقابل 50 مقعدا لحزب الشعب الباكستاني بقيادة بلاول بوتو زدراي.وفي وقت سابق، تصدر الموالون لرئيس الوزراء السابق عمران خان، المسجون حاليا، بفارق طفيف، أمس الجمعة، نتائج الانتخابات في باكستان بعد فرز أكثر من نصف الدوائر.وأظهرت النتائج الرسمية الأولية في الانتخابات التشريعية حصول مرشحين مستقلين موالين لحزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة خان على 49 مقعدا بعد فرز الأصوات في 136 دائرة من أصل 266، في مقابل 42 لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، و34 لحزب الشعب الباكستاني، نقلا عن فرانس برس.وأجريت الانتخابات للتنافس على 265 مقعدا من أصل 266 في الجمعية الوطنية، ويحتاج أي حزب سياسي إلى 133 مقعدا لضمان أغلبية بفارق بسيط. (العربية)