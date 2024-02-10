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ذكرت صحيفة "The Washington Post" الأميركية أن "كبير الدبلوماسيين الأميركيين عاد إلى وطنه من رحلته الخامسة في زمن الحرب إلى الشرق الأوسط بصفعة فعلية على الوجه من الزعيم الإسرائيلي. بعد إجراء حملة دبلوماسية خاطفة عبر العواصم العربية، قدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن مجموعة جديدة من المقترحات التي تحدد هدنة محتملة بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة إلى تل أبيب. كما أعرب بلينكن عن "مخاوفه العميقة" للمسؤولين الإسرائيليين بشأن الخسائر التي تسببت فيها حربهم على حركة حماس المسلحة، في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول على جنوب إسرائيل".وبحسب الصحيفة، "أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته للصفقة طوال الأسبوع ورفضها بشكل قاطع يوم الأربعاء، واصفا مطالب حماس بأنها "وهمية" وتعهد بالمضي قدما في الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقال بلينكن للصحفيين إنه لا يزال هناك "مجال لمواصلة السعي للتوصل إلى اتفاق … ونحن عازمون على متابعته". ولكن نتنياهو أوضح أولوياته، زاعماً أن "النصر الكامل" على حماس أصبح "في متناول اليد" ووعد "بنزع سلاح غزة إلى الأبد". وعندما طلب أحد المراسلين توضيحًا إضافيًا لما يعنيه "النصر الكامل" في السياق الحالي، استخدم نتنياهو استعارة تقشعر لها الأبدان، مستشهدا بكيفية تحطيم الزجاج "إلى قطع صغيرة، ثم تستمر في تحطيمه إلى قطع أصغر وتستمر في ضربها"."وتابعت الصحيفة، "لقد أقدمت إسرائيل على تحطيم الكثير. وقد دمرت الغارات الجوية والهجمات البرية الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من قطاع غزة المكتظ، مما أدى إلى تشريد ما يقرب من 90 بالمائة من السكان وتسبب في كارثة إنسانية مترامية الأطراف وغير مسبوقة. وقال بوب كيتشن، نائب رئيس قسم الطوارئ في لجنة الإنقاذ الدولية، في بيان هذا الأسبوع: "إذا لم يُقتل المدنيون الفلسطينيون في القتال، فإن الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين سيكونون عرضة لخطر الموت جوعا أو بسبب المرض". وأضاف: "لن تكون هناك منطقة آمنة واحدة يمكن للفلسطينيين الذهاب إليها بعد أن دُمرت منازلهم وأسواقهم وخدماتهم الصحية". وأشار الصحفي توم ستيفنسون في تحليل لاذع إلى أن "المسؤولين والسفراء الإسرائيليين قارنوا الحملة الجوية بقصف مدينة درسدن" (تعرضت درسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا الألمانية، خلال الحرب العالمية الثانية، لهجوم جوي بريطاني-أميركي وقُتل حينها ما يقدر بنحو 22700 إلى 25000 شخص)".وأضافت الصحيفة، "ومع ذلك، تظل حماس راسخة، ومن المحتمل أن تكون شبكات أنفاقها واسعة ومعقدة للغاية بحيث لا تستطيع إسرائيل تدميرها بالكامل. والهجوم الإسرائيلي المحتمل على آخر معقل رئيسي في رفح، على الحدود الجنوبية مع مصر، يعرض للخطر أكثر من مليون لاجئ من غزة الذين نزحوا إلى هناك على مدى الحرب المستمرة. وهناك مسؤولون إسرائيليون بارزون آخرون أكثر تفاؤلاً بشأن التعقيدات الاستراتيجية في الوقت الراهن. وفي مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي الشهر الماضي، وافق غادي آيزنكوت، القائد السابق لقوات الدفاع الإسرائيلية وعضو في حكومة نتنياهو الحربية، على أن قدرات حماس قد تدهورت بشكل كبير في شمال قطاع غزة، لكنه أكد أن "من يتحدث عن الهزيمة المطلقة لحماس في غزة وأنها لم تعد لديها الإرادة أو القدرة على إيذاء إسرائيل، لا يقول الحقيقة"."وبحسب الصحيفة، "لقد كانت هذه ضربة واضحة لنتنياهو، الذي لا يكن آيزنكوت له الكثير من المودة. لقد فقد القائد الإسرائيلي السابق ابنه وابن أخيه في القتال في غزة، واتهم نتنياهو هذا الأسبوع بالتردد وتجنب المداولات الضرورية حول الشكل الذي يجب أن تبدو عليه غزة بعد الحرب. كما ويقاتل نتنياهو من أجل مستقبله السياسي. ومن خلال استرضائه، كعادته دائماً، للقاعدة اليمينية، رفض المقترحات الأميركية والعربية بشأن تولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة. ولم يفعل الكثير لإخضاع حلفائه اليمينيين المتطرفين في معسكره الذين يدعون إلى التطهير العرقي الفعلي في غزة، فضلاً عن احتمال إعادة توطينها من قبل المستوطنين الإسرائيليين. وتنتشر التكهنات بأن نتنياهو يأمل في استخدام الحرب للتشبث بالسلطة حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية، والتي قد تشهد عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى منصبه. لكن داخل إسرائيل، هناك دعوات متزايدة للإطاحة به وإجراء انتخابات جديدة".وتابعت الصحيفة، "هناك محادثات أكثر صرامة لا يرغب العديد من الإسرائيليين، من أنصار نتنياهو ومعارضيه على حد سواء، في سماعها. في أنقاض غزة، يرى المسؤولون الأميركيون والأوروبيون والعرب ضرورة استعادة العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. لقد أمضى نتنياهو معظم حياته المهنية عمداً في العمل ضد احتمال حل الدولتين، فشجع الانقسامات داخل الحركة الوطنية الفلسطينية في حين أقنع الجمهور الإسرائيلي والمحاورين في أماكن أخرى بأن الصراع يمكن "إدارته" إلى أجل غير مسمى. لقد نجح هذا الأمر لفترة طويلة: فلسنوات عديدة، لم تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى ساكناً إلا بالكاد لوقف التوسع المطرد للمستوطنات اليهودية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. ومن شأن اشتعال الصراعات بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل أن يؤدي إلى تدريبات دورية على "جز العشب"."وأضافت الصحيفة، "لم يكن غياب الحقوق المتساوية لملايين الفلسطينيين عائقًا أمام اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها إدارة ترامب بين إسرائيل ومجموعة من الأنظمة الملكية العربية. في أيلول، أعلن نتنياهو عن ظهور شرق أوسط "جديد"، ملوحاً بخريطة منطقة أكثر تكاملاً على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا وجود لفلسطين ببساطة. ولكن في أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول والحرب المدمرة بين إسرائيل وحماس، أصبحت الحاجة إلى حل دائم في مقدمة الأولويات. ويقول القادة العرب، بما في ذلك السعوديون ذوو النفوذ، الآن إن الطريق إلى الدولة الفلسطينية هو شرط أساسي لأي مشاركة في سيناريو ما بعد الحرب في غزة. ويتفق بعض المشرعين الأميركيين مع هذا الرأي، فهناك اقتراحات بأن إدارة بايدن المحبطة يمكن أن تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية، حتى لو ظلت، ككيان، نظرية أكثر منها حقيقية".وختمت الصحيفة، "إن محاولة إقناع الإسرائيليين الحاليين، الذين يفضل معظمهم الوضع الراهن على أي تنازلات أخرى للفلسطينيين هو أمر صعب. لكن الوضع الراهن، كما يحذر بعض المحللين الإسرائيليين، لا يمكن الدفاع عنه".