تقرير أميركي.. هكذا ستغير حرب غزّة العالم!

نشر موقع "فاير أوبزرفر" الأميركي تقريراً جديداً تحدث فيه عن مدى مساهمة حرب غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل في تغيير العالم.

وأوضح المقال أنّ "التغيير يختمر منذ فترة طويلة، لكن الحرب بين إسرائيل و "حماس" هي الشرارة"، مشيراً إلى أن "الصراع بينهما امتد من المنطقة إلى الساحة العالمية".

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وأشار المقال إلى أنّه قد تكون للحرب بين إسرائيل و "حماس" عواقب دائمة على مستوى العالم، وأنّ أوكرانيا، بشكلٍ خاص، خسرت الكثير في أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول، وأردف: "مع قيام الولايات المتحدة بتحويل مساعداتها إلى إسرائيل والبحر الأحمر، فإنّ المساعدات لا تستطيع أن تصل إلى أوكرانيا وتجد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صعوبة متزايدة في تقسيم دعمها بين إسرائيل وأوكرانيا".



وأشار المقال إلى أنّ الاضطرابات في الشرق الأوسط تؤثر على الولايات المتحدة محلياً أيضاً، وأنّ الرأي العام الأميركي منقسم بين دعم إسرائيل أو دعم فلسطين.



وفيما ينتقد اليسار الإدارة الأميركية لرفضها الدعوة إلى وقف إطلاق النار، يتهم اليمين الإدارة بالتواطؤ مع "حماس". وبحسب المقال، يبدو أن الانقسام بين الحزبين قد أضعف تماسك الولايات المتحدة وتصرفاتها ونفوذها.



ووفقاً لـ"فاير أوبزرفر"، فإنّ ضعف النفوذ ليس هو الخطر الوحيد الذي يأتي مع انقسام الرأي العام الأميركي، إذ إنّ الرأي العام يكافح من أجل فهم الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة إلى المشاركة في أيّ صراع في الشرق الأوسط، وهذا يثير إغراء قادة الولايات المتحدة بالانسحاب من المنطقة أو حتى من العالم ككل.



بناءً على ذلك، قال المقال إنّ الحرب بين إسرائيل وحماس هي شريحة من النظام العالمي، مشيراً إلى أنه "بعد الآن، لن نواجه نظاماً عالمياً أحادي القطب تتصدره الولايات المتحدة، بل إننا نواجه عالم متعدد الأقطاب".



وخلُص المقال إلى أنّ اللامركزية في السلطة بدأت بالفعل، وأنّ النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، وهو خليفة الاستعمار الأوروبي في المنطقة، يفقد منطقه في نظر المواطنين الأميركيين والعالم، مؤكداً أنّ الحرب بين إسرائيل وحماس هي القشة التي قصمت ظهر البعير، وأنّ "تأثير الدومينو" انتقل من المنطقة إلى الساحة العالمية. (الميادين نت)