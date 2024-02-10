18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قتلى غير سوريين.. هذا ما كشفه المرصد السوري عن الهجوم الإسرائيلي فجرا غرب دمشق
Lebanon 24
10-02-2024
|
03:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان ثلاثة أشخاص قتلوا جراء ضربات جوّية إسرائيلية فجر اليوم السبت استهدفت ليلاً مبنى سكنيا غرب العاصمة السورية.
وأفاد المرصد عن "ثلاثة قتلى غير سوريين موالين لطهران جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي ليل الجمعة السبت على مبنى غرب دمشق".
Advertisement
واستهدف القصف منطقة الديماس، التي تعدّ من الأحياء الراقية وتقطنها قيادات سياسية وعسكرية، وفق المرصد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه قرابة الساعة 1:05 (10:05 غرينتش) من فجر السبت، "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق".
وأضافت الوكالة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".
وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد قصف صاروخي استهدف وفق المرصد منطقة مطار المزة العسكري غرب دمشق، والتي تضم "مواقع تابعة لحزب الله ومجموعات موالية لإيران".
وقالت وزارة الدفاع السورية من جهتها إن طائرات مسيّرة دخلت المجال الجوي السوري من اتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
05:39 | 2024-02-09
09/02/2024 05:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
14:05 | 2024-02-09
09/02/2024 02:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
15:33 | 2024-02-09
09/02/2024 03:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز صور.. قتلى وجرحى وهذا ما جرى!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز صور.. قتلى وجرحى وهذا ما جرى!
13:08 | 2024-02-09
09/02/2024 01:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر كبير تشهده منطقة لبنانيّة... إشتباك مسلّح وإصابة 6 أشخاص
Lebanon 24
توتّر كبير تشهده منطقة لبنانيّة... إشتباك مسلّح وإصابة 6 أشخاص
10:35 | 2024-02-09
09/02/2024 10:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:05 | 2024-02-10
تحركات عسكرية مصرية قرب رفح.. اليكم ما يجري
03:56 | 2024-02-10
بعد دعوته لاجراء مفاوضات.. إدارة بايدن ترفض عرض بوتين
03:38 | 2024-02-10
بعد 12 يوماً.. نهاية حزينة" للطفلة هند رجب في غزة
03:30 | 2024-02-10
تقرير لـ"Washington Post": تحقيق "النصر الكامل".. وهم نتنياهو المميت
03:19 | 2024-02-10
مساعد بايدن يعترف بـ"أخطاء" بشأن حرب غزة.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية
02:32 | 2024-02-10
بخارطة مزيفة.. ترامب يهاجم بايدن بعد زلّة لسانه الأخيرة (صورة)
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
10/02/2024 11:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
10/02/2024 11:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
10/02/2024 11:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24