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عربي-دولي

قتلى غير سوريين.. هذا ما كشفه المرصد السوري عن الهجوم الإسرائيلي فجرا غرب دمشق

Lebanon 24
10-02-2024 | 03:02
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أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان ثلاثة أشخاص قتلوا جراء ضربات جوّية إسرائيلية فجر اليوم السبت استهدفت ليلاً مبنى سكنيا غرب العاصمة السورية.

وأفاد المرصد عن "ثلاثة قتلى غير سوريين موالين لطهران جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي ليل الجمعة السبت على مبنى غرب دمشق".
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واستهدف القصف منطقة الديماس، التي تعدّ من الأحياء الراقية وتقطنها قيادات سياسية وعسكرية، وفق المرصد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه قرابة الساعة 1:05 (10:05 غرينتش) من فجر السبت، "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق".

وأضافت الوكالة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".

وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد قصف صاروخي استهدف وفق المرصد منطقة مطار المزة العسكري غرب دمشق، والتي تضم "مواقع تابعة لحزب الله ومجموعات موالية لإيران".

وقالت وزارة الدفاع السورية من جهتها إن طائرات مسيّرة دخلت المجال الجوي السوري من اتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.(العربية)

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