3 رؤى لليوم التالي بعد "حرب غزة".. تعرفوا إليها واكتشفوا تفاصيلها

نشر موقع "الميادين نت" تقريراً قال فيه إن هناك 3 رؤى مختلفة (أميركية، إسرائيلية وفلسطينية) تحاول أن تفرض سيطرتها على اليوم الأول بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تزدادان بعداً عن قدرتهما على فرض واقع جديد على أرض القطاع بعد الحرب، فيما اعتبر أن المقاومة تُظهر يوماً بعد يوم، أنها على أرض الواقع وحدها من يمسك بالأرض".

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الرؤية الأميركية



بحسب موقع "هاف بوست" الأميركي، تولى منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، رفقةَ مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن، لأمن الطاقة، آموس هوكشتاين، مسؤولية إعداد ورقة تمثل الرؤية الأميركية لليوم التالي للحرب، والتي نشرها الموقع المذكور.



تقوم الرؤية الأميركية على الموافقة الإسرائيلية على وقف فوري لإطلاق النار، وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية، تحت إدارة حكومة فلسطينية جديدة بعد "تجديد" السلطة الفلسطينية، بحيث تقترح الورقة المقدَّمة من ماكغورك - هوكشتاين، إبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقيادة متجددة، تلقى قبول الشارع الفلسطيني، لكن بشرط أن يكون الرئيس الجديد مشابهاً لعباس، من حيث "علاقته بإسرائيل والإدارة الأميركية"، بحسب تعبير "هاف بوست".



وتترافق هذه الخطوة مع إفساح المجال أمام المملكة العربية السعودية من أجل قيادة جهود خليجية لإعادة إعمار قطاع غزة بالكامل، ووعد أميركي بالاعتراف مستقبلاً بـ"الدولة الفلسطينية".

الرؤية الإسرائيلية



وكما دخلت "إسرائيل" حربها على الشعب الفلسطيني على غير هدىً، فإنها تتصارع فيها الآراء بشأن مستقبل القطاع بعد الحرب.



وتتنوع التصريحات الرسمية والشعبوية، من الدعوة إلى إعادة الاستيطان، إلى الحديث عن التهجير، إلى المطالبة بقصف غزة بقنبلة نووية، وغيرها من الدعوات التي تنتشر على ألسنة السياسيين في البرامج السياسية اليومية عبر التلفزيون الإسرائيلي، وفي اللقاءات الشعبية.



غير أن الرؤية الوحيدة، التي قُدِّمت كرؤية متكاملة بشأن اليوم التالي للحرب، كانت في الوثيقة التي رفعها وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، والتي أعلنت أنه لن يكون هناك عودة إلى الاستيطان، في القطاع، وسحب إدارة القطاع من حركة حماس ومن السلطة الفلسطينية أيضاً.



تقوم خطة غالانت على:



- تولّي إدارة القطاع من جانب هيئات فلسطينية متعددة، تشارك إسرائيل في اختيارها، وتحتفظ لنفسها بالحرية في تنفيذ العمليات الأمنية، كلما استدعت الحاجة.



- إنشاء قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية وعربية "معتدلة"، تتولى مسؤولية الإدارة العسكرية للقطاع.



- إشراف أميركي مصري إسرائيلي على معبر رفح من أجل منع التهريب.



- إيكال إعادة الإعمار لوكالات دولية.

الرؤية الفلسطينية



يتميز الموقف الفلسطيني، في رؤيته مرحلة ما بعد الحرب، بإجماع كل الفصائل الموجودة في قطاع غزة. ويقوم، بصورة أساسية، على النقاط التالية:



- انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل مساحة قطاع غزة.



- وقف الحصار المفروض على القطاع، والسماح بإعادة الإعمار.



- عدم قبول أي نقاش – خارج البيت الفلسطيني – بشأن شكل الإدارة التي ستتولى القطاع بعد الحرب.



هذا الموقف الموحَّد، تبدّى، ولا يزال، عند كل استحقاق يفُرض أمام كل فصائل المقاومة، على رغم مواجهتها آلة الإبادة الإسرائيلية يومياً.

العودة إلى الأمر الواقع

تعاني الرؤية الأميركية، على أرض الواقع من مشاكل رئيسبة، تجعل الولايات المتحدة الأميركية عاجزة حتى اليوم، بعد مرور أشهر على بدء الحرب، عن الوصول إلى مبتغاها، وهي:



أولاً: عدم التوافق، رسمياً وشعبياً، على إدارة بايدن للحرب، وللمرحلة اللاحقة لها، وتظهر استطلاعات الرأي أن 61% من الأميركيين لا يوافقون على سياسة بايدن بشأن الحرب على غزة، كما تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن تأكّل دعم الجمهور الأميركي لإسرائيل.



ثانياً: غياب التوافق الأميركي الإسرائيلي، وهذا ما يبرز في أكثر من ملف يتعلق بإدارة الحرب. وبالتالي، فإن كل نقطة من النقاط المذكورة أعلاه في الرؤية الأميركية ما زالت الولايات المتحدة، إلى اليوم، تحتاج إلى تسويقها، وإلى إقناع الحكومة الإسرائيلية بها.