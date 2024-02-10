على وقع التوترات الاقليمية المتسارعة.. ما مصير فرص السلام في اليمن؟

كتب موقع "الحرة": بعد بوادر ازدادت وتيرتها خلال العام الماضي، بشأن إمكانية التوصل إلى سلام ينهي المعاناة التي يعيشها اليمن منذ نحو 8 سنوات، وتحديدا منذ انقلاب الحوثيين الموالين لإيران على الحكومة الشرعية، اندلعت الحرب بين حركة حماس في قطاع غزة وإسرائيل، لتجر معها المنطقة إلى توترات إقليمية زادت المشهد تعقيدا وأثرت على فرص السلام هذه.
وخلال العام الماضي، قبل إقدام الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر بذريعة دعم الفلسطينيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، كان اتفاق "السلام" بين اليمن والتحالف الذي تقوده السعودية يلوح في الأفق، لكن مع ما يحدث من توترات أمنية، تتضاءل الفرصة يوما بعد يوم.
المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، بدأ مؤخرا جولة إلى منطقة الخليج، لبحث سبل التخفيف من التوترات الإقليمية، ووضع حد لهجمات الحوثيين التي تقوض حرية الملاحة، وتعرقل إحراز التقدم في عملية السلام في اليمن.
وأكد بيان للخارجية الأميركية، أن واشنطن "تعمل بشكل وثيق.. لدعم جهود السلام برعاية الأمم المتحدة، والتخفيف من الأزمتين الإنسانية والاقتصادية المعقدتين، اللتين تثقلان كاهل الشعب اليمني".
ويجدد ليندركينغ في لقاءاته بمسؤولين في المنطقة، "تركيز" واشنطن على "ضمان تحقيق السلام الدائم للشعب اليمني".
ويقول محللون تحدثوا لموقع "الحرة"، إن مسار السلام في اليمن قد لا تظهر ملامحه بشكل واضح "إلا بعد انتهاء الحرب في غزة"، وهذا ما يؤكد أهمية الجهود الأميركية في "التهدئة في الشرق الأوسط، واتباع مسار حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، لقطع الطريق أمام من يستخدم النزاع كذريعة لـ"تفجير حروب أخرى في المنطقة".
وقال السفير الأميركي في اليمن، ستيفن فاغن، في منشور عبر منصة إكس: "تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل، إذا لم توقف الميليشيا هجماتها على السفن".
وأسفرت جهود الوساطة بين الحوثيين والسعوديين عن "خارطة طريق غير رسمية" لنحو 3 أعوام، وهو ما تأمل الأمم المتحدة أن يصبح أساسا لحل طويل الأمد ومستدام للصراع، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن مسؤوليين أميركيين وسعوديين ويمنيين ومسؤولين من الأمم المتحدة، في تقرير سابق لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات كانت تتجه نحو المزيد من النجاح هذا العام، لكن "الحرب في غزة تهدد بقلب المفاوضات الحساسة بين أطراف الصراع".
واندلع النزاع في اليمن عام 2014، مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد، من بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة الشرعية في اليمن، مما فاقم النزاع الذي خلف مئات آلاف القتلى. وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان هدنة في نيسان 2022.
من جانبه، اعتبر الباحث السياسي اليمني، نبيل البكيري، أن "فرص السلام تكاد تكون منعدمة"، مضيفا أن ذلك "ليس بسبب ما يحدث من توترات في البحر الأحمر فقط، إذ أن جذور الأزمة اليمنية لا يتم النظر إليها في الحديث عن السلام"، مشيرا إلى وجود تأثيرات لـ"تدخلات إقليمية ودولية".
وأضاف لموقع "الحرة": "البنية الفكرية والعقائدية لجماعة الحوثي، هي أكبر عائق أمام أية عملية سلام في اليمن، خاصة أنها قائمة على فكرة الحق الإلهي في حكم البلاد، حيث ينظرون لزعيمهم عبد الملك الحوثي على أنه بمثابة إمام وعالم وملك متوج من السماء، لا يحق لأحد منازعته، بحسب مصطلحاتهم".
رئيس مركز واشنطن للدراسات اليمنية في العاصمة واشنطن، عبد الصمد الفقيه، قال إن "ما يجري في البحر الأحمر، أحبط فرص السلام التي كانت تقترب من شكلها النهائي".
وشرح في رد على أسئلة موقع "الحرة"، أنه قبل بدء الهجمات الحوثية (على السفن) في نوفمبر الماضي، "كانت اللمسات الأخيرة توضع على اتفاق السلام، لكن ما حدث في البحر الأحمر تسبب في تعطيلها، إذ تغير الموقف الدولي".
وأشار الفقيه إلى أن "السعودية كانت داعمة بأن يتعامل المجتمع الدولي من دون تصعيد مع الحوثيين، على أمل طي ملف الخلافات والتوصل لسلام دائم، لكن ضربات الحوثيين المتكررة لم تعط الفرصة للتهدئة، مما دفع دول غربية للرد بالقوة على التهديدات التي تنامت في البحر الأحمر".
وتابع أن "مصير اتفاق السلام لم يعد معروفا بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، والتي فرضت مزيدا من التعقيد على المشهد".
ورجح الفقيه أن الحوثيين "قد يكونوا راضين عما وصلت إليه الأمور من تعقيد، لأنهم قد يريدون الاستمرار في ممارسات العنف بما يخدم مصالحهم، وركوب موجة ما يحصل في غزة لكسب الشعبية في المنطقة، رغم أن ما تقوم به إسرائيل في غزة لا يقل فظاعة عما يقوم به الحوثي في اليمن"، منوها بأن "ممارسات الحوثيين غير محسوبة على الإطلاق".
التهدئة "ستعيد مسار السلام"
الكاتب والمحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، اعتبر أن "ما يجري من توترات في البحر الأحمر، يجب أن يكون بمعزل عن مشروع السلام في اليمن الذي تدعمه السعودية، برعاية الأمم المتحدة".
ورجح في حديث مع موقع "الحرة"، أن اتفاق السلام "بانتظار التهدئة في المنطقة"، مشيرا إلى أن التوترات "كانت قد وقعت بعد الاتفاق الذي توسطت فيه عُمان وتدعمه السعودية وترعاه الأمم المتحدة".
ورأى آل عاتي أن "السعودية قادرة على إدارة مشروع السلام في اليمن".
واعتبر أن التحركات الأميركية تجاه ما يفعله الحوثي في البحر الأحمر، "ربما جاءت متأخرة.. خاصة أن التحالف الذي تقوده السعودية كان قد حذر سابقا من تهديدات الحوثيين لحركة التجارة في البحر الأحمر".
وأشار تقرير لوكالة فرانس برس، إلى أن هجمات حماس غير المسبوقة على إسرائيل في أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي المدمر، تسبب في إحباط آمال السعودية في تحقيق سلام مستدام في المنطقة، وهو ما يعتبره المسؤولون "حاسما لأجندة رؤية 2030 الشاملة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".
ويعد ساحل البحر الأحمر محورا أساسيا للرؤية، حيث يتطلع المطورون إلى إنشاء عدد كبير من المنتجعات التي يمكن أن تساعد في تحويل المملكة، التي كانت منغلقة في السابق، إلى منطقة سياحية نشطة.
ويجعل ذلك إنهاء العمليات العسكرية في اليمن هدفا مركزيا للسياسة الخارجية للرياض، وهو هدف يأمل المسؤولون أن يكون أكثر جدوى في أعقاب اتفاق التقارب المفاجئ الذي توسطت فيه الصين بين السعودية وإيران، والذي أُعلن عنه في آذار من 2023.
كما لم تنس الرياض، بحسب فرانس برس، "كيف عارضت الولايات المتحدة ملاحقة الحوثيين في السنوات الأخيرة، عندما هاجموا سفنا سعودية".
وقالت الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، سينزيا بيانكو، للوكالة: "إنهم يرون الآن أن الولايات المتحدة تمضي قدما في الضربات في لحظة غير مناسبة إطلاقا، على صعيد الاستقرار الإقليمي".
وتابعت بيانكو: "إنهم يستطيعون بوضوح أن يروا المعايير المزدوجة عندما تكون إسرائيل في خطر، وعندما يكونون هم معرضين للخطر - كيف تتصرف الولايات المتحدة بشكل مختلف جذريا".
هل يحل "السلام" أزمة اليمن؟
وتتواجه القوات الحكومية المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري بقيادة السعودية، مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعلى مساحات شاسعة في شمال البلاد وغربها.
وتخوف الباشا من أنه "إذا لم يتم إيجاد حل للأزمة في اليمن، فإن المخاطر تنذر بنشوب حرب أهلية"، إذ أن السعودية لديها "جدية كبيرة" في السلام مع اليمن وحث الأطراف المتنازعة على حل الأزمة.
وأشار إلى أن "الأزمة اليمنية فيها تعقيدات مركبة لها تداخلات إقليمية، ومشاريع داخلية متعارضة مدعومة من أطراف خارجية تنذر بمخاطر مستقبلية إذا لم يتم التوصل لحل شامل لأزمة اليمن ويعيد الدولة العادلة الديمقراطية المنشودة".
ورأى البكيري أن "إحلال السلام والاستقرار في اليمن ممكن جدا"، إذ أنه "المسار الطبيعي لأي صراع عبر التاريخ، لكن بشرط أن تكون مقاربته حقيقية وصادقة ونابعة من فهم جذور المشكلة".
واستطرد: "أي سلام يقفز فوق حقيقة أن هذه الجماعة الحوثية انقلابية، وأن بنيتها العقائدية التي تؤمن بحق بالحق الإلهي لزعيمها في الحكم، وأن خصومها مكانهم المقابر والسجون، فهو سلام عبثي لا يمكن أن يبنى عليه شيء".
وأعرب أيضا عن خوفه من أن "إتاحة فرصة السلام من دون حل جذري للمشكلة في اليمن، يعني فقط أن تأخذ هذه الجماعة فرصة لترتيب وضعها الداخلي، والعودة مجددا لحروب طاحنة لن تتوقف أبدا إلا بانتصارها أو انتصار خصومها".
وحذر البكيري من انسياق المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، وراء صفقات كما حصل سابقا، عندما تم تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية ومن ثم تم رفع اسمهم من القائمة، قبل إعادته مؤخرا، معتبرا أن ما يحصل حاليا في البحر الأحمر هو "نتيجة طبيعية لتماهي المجتمع الدولي مع هذه الجماعة" في فترات سابقة.
وقال رئيس مركز واشنطن للدراسات اليمنية، الفقيه، إن استقرار اليمن لن يتم إلا "باتفاق جميع الأطراف، سواء بين الحوثيين والسعودية أو الأطراف المتنازعة الأخرى".
كما تخوف من سيناريوهات قد تحدث حتى مع توقيع اتفاق سلام مع الحوثيين، "إذ قد تكون مجرد فترة لإعادة تنظيم صفوفهم، خاصة بعد ضربات تحالف السعودية السابقة، أو الضربات الغربية التي تعرضوا لها مؤخرا، أو السيناريو الآخر بأنهم سيضمنون هدوء الجبهة الخارجية، والتفرغ للعنف على صعيد الجبهة الداخلية ومحاولة تحقيق مكاسب".
واتفق الحميدي بأن السلام الدائم في اليمن رهن "اتفاق استراتيجي ينزع أسباب الصراع، ويمنع تكرار دورات العنف السياسي"، ولهذا رأى أن "أي سلام لن يؤسس إلى توزيع السلطة المركزية والثروة وفق معادلة سياسية جديدة بين المركز والأطراف المحلية، قائمة على العدل والتنمية، لن يكون مفيدا لحل طويل الأمد".
ولفت إلى أنه "لا يجب إغفال حق اليمنيين في محاسبة ومعاقبة من تسببوا بالأزمة، حتى لا يكون الحل السياسي طوق نجاة لهم يدمجهم في الدولة".
ومع استمرار الهجمات الحوثية على سفن تجارية في البحر الأحمر، أدرجت الولايات المتحدة في يناير الماضي الحوثيين على لائحتها للكيانات "الإرهابية".
وقد يتسبب التصنيف في تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وضع الحرب في اليمن على سكة الحل، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وقالت نائبة مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مركز "تشاتام هاوس" سنام وكيل، للوكالة، إن "التفاوض مع جماعة إرهابية سيكون بشكل واضح صعبًا، حتى بالنسبة للرياض".
لكن مديرة كلية غورتن في جامعة كامبريدج، إليزابيث كيندال، رأت أنه "سيكون من الصعب بالنسبة للأمم المتحدة مواصلة جهود الوساطة مع جماعة مصنفة إرهابية، من دون الحديث عن دمجها في صيغة لتقاسم السلطة"، بحسب ما قالت لفرانس برس.
وقد تتأثر أيضا المفاوضات المتقطعة التي يجريها منذ أشهر الحوثيون مع السعودية، الراغبة في الانسحاب من النزاع في اليمن.
من جانبه، أكد المحلل السعودي، آل عاتي، أن جميع الأطراف "على قناعة بأن الشعب اليميني يستحق السلام والاستقرار، وأن الجميع يدعم مشروع السلام، والملف اليمني يمر بمرحلة حساسة وخطرة".
وذكر أن السعودية "لن تتوقف عن دعم مشروع السلام في اليمن، وستبقى ضامنا لذلك"، مشيرا إلى أن "خفض التصعيد من الولايات المتحدة أمر مهم، وهو ما تحتاجه المنطقة من أجل دعم السلام".
ولفت آل عاتي إلى أن "تحول اليمن إلى دولة مدنية بسلام لن يكون بين يوم وليلة، إذ تحتاج إلى خارطة طريق، ودعم دولي صادق من الجميع، وتوقف التدخلات الإقليمية والدولية، لينعم الشعب اليمني الشقيق بدولة مستقرة".
وكان الهدف المعلن للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، هو حماية المدنيين من هجمات الحوثيين، والدفاع عن الحكومة اليمنية الشرعية، ومنع اليمن من أن يصبح ملاذا آمنا للقوات المدعومة من إيران.
وبعد 8 سنوات، يسيطر المتمردون الحوثيون على مساحات واسعة من البلاد، كما يملكون ترسانة كبيرة من الأسلحة. وقد استخدموها لمهاجمة السعودية والإمارات المنضوية أيضا في التحالف. (الحرة)