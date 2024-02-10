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عربي-دولي

فلكيا.. هذا موعد بدء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
10-02-2024 | 04:40
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انطلق العد التنازلي لبداية شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، حيث يتم استطلاع هلال شهر شعبان، اليوم السبت، الموافق 29 شهر من شهر رجب.

وطبقا للحسابات الفلكية، التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم السبت 29 من رجب 1445 هـ الموافق 2024م/2/10 (يوم الرؤية).
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يبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب الشمس في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفى باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 - 42 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1445 هـ فلكيًا يوم الأحد 2024/2/11م.

ووفقا للحسابات الفلكية، فمن المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 آذار، على أن تكون عدة شهر الصيام هذا العام 30 يوما.

أما آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية بأنه سيكون يوم الثلاثاء 9 نيسان، الموافق 30 رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 نيسان. (العربية)

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