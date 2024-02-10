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عربي-دولي
ستولتنبرغ: على الناتو الاستعداد لمواجهة عسكرية محتملة مع روسيا
Lebanon 24
10-02-2024
|
05:27
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رأى أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه يتعين على الحلف الاستعداد لاحتمال حدوث مواجهة تستمر لعقود مع روسيا، لافتاً إلى عدم سعي الحلف للحرب مع روسيا.
وفي حديث لصحيفة "فيلت أم زونتاج"، شدد ستولتنبرغ على ضرورة عمل دول الحلف على "التسلح من أجل مواجهة محتملة قد تستمر لعقود".
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كما دعا إلى زيادة وتسريع طلبيات شركات الدفاع الأوروبية، مشيراً إلى أنه في معايير اقتصاد السوق، يحتاج مصنعو الأسلحة إلى عقود موقعة كي يتمكنوا من زيادة إنتاجهم.
وقال ستولتنبرغ: "نحن بحاجة إلى استعادة وتوسيع قاعدتنا الصناعية بسرعة حتى نتمكن من زيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وتجديد احتياطياتنا".
وأضاف: "وهذا يعني الانتقال من الإنتاج البطيء في وقت السلم إلى الإنتاج السريع المطلوب في أوقات النزاعات".
كما اعتبر أمين عام الناتو أن "أفضل أنواع الدفاع حاليا هو دعم أوكرانيا والاستثمار في الإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي".
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