شركة طيران تطالب الركاب بتسجيل وزنهم قبل الصعود إلى الطائرة.. اليكم السبب!

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أعلنت شركة الطيران الفنلندية "فين إير"، في بيان، بدء إجراء عمليات وزن لعملائها مع حقائبهم الصغيرة قبل الصعود على متن طائراتهم، وذلك في خطوة قالت إنها تهدف إلى "تحسين الحسابات المتعلقة بتوازن الطائرة".

وأشارت الشركة الى أن هذه الخطوة "طوعية" ويتم الاحتفاظ بسرية البيانات، ضمن محاولة لجمع معلومات أكثر دقة عن الركاب، ومنع الطائرات من تجاوز الحد الأقصى المحدد لضمان الإقلاع الآمن.



وبدأت "فين إير" في تنفيذ برنامجها هذا الأسبوع في مطار العاصمة هلسنكي، مما أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي. وكتب أحد الأشخاص: "لا أعتقد أن هذا تطفلا أو غير ضروري"، معتبرا أنه إجراء "مبرر". فيم

وقالت شركة الطيران، إن تلك البيانات ستظل مجهولة المصدر بحيث لا يتم معرفة من صاحب هذا الوزن.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء هو جزء من دراسة بدأت، الإثنين، بمشاركة طوعية من 800 شخص، وسيتم إجراؤها مجددا في الأشهر الأعلى حرارة، من أجل وضع تغير الأوزان في الفصول المختلفة.

وبمجرد نهاية الدراسة، سيتم إرسال النتائج لوكالة النقل والاتصالات الفنلندية للتحقق من دقتها، قبل أن يتم استخدام البيانات كمرجعية لشركات الطيران بين عامي 2025 و2030، بشأن الأوزان على الرحلات الجوية.

هذا وقال مسؤول العمليات الأرضية في شركة "فين إير"، ساتو مونوكا، في بيان: "البيانات التي يتم جمعها لا ترتبط بأي شكل بالبيانات الشخصية للعميل. نحن لا نطلب الاسم أو رقم الحجز".



واضاف: "هذه الخطوة تشمل تسجيل الوزن الإجمالي للراكب وأمتعته التي يحملها معه على متن الطائرة، بجانب عمره وجنسه ودرجة سفره، "لكن لا يتم تحديد هوية المشاركين بالمعلومات".



وتابع أنه فقط موظف خدمة العملاء الذي يعمل في منطقة الوزن هو من يمكنه رؤية الأرقام.