وزيرة الخارجية الألمانية تزور إسرائيل الأسبوع المقبل

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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن هجوم الجيش الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة سيكون كارثة إنسانية.واكدت أنها تنوي زيارة إسرائيل لبحث مسألة إطلاق سراح الرهائن.وكتبت بيربوك في صفحتها على منصة "إكس": "إن الوضع الكارثي في رفح حاليا أمر لا يصدق. وسيكون هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح كارثة إنسانية. لا يمكن لشعب غزة أن يختفي في الهواء".وتابعت: "يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد إرهاب حماس، وفي الوقت ذات ضمان أقصى تخفيف لمعانات المدنيين. لذلك من الضروري الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار من أجل تحقيق إطلاق سراح الرهائن في نهاية المطاف. وسأبحث الطريق نحو هذا الهدف في إسرائيل الأسبوع المقبل".