Advertisement

عربي-دولي

وزيرة الخارجية الألمانية تزور إسرائيل الأسبوع المقبل

Lebanon 24
10-02-2024 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1162789-638431716834268930.jpg
Doc-P-1162789-638431716834268930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن هجوم الجيش الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة سيكون كارثة إنسانية.



واكدت أنها تنوي زيارة إسرائيل لبحث مسألة إطلاق سراح الرهائن.


وكتبت بيربوك في صفحتها على منصة "إكس": "إن الوضع الكارثي في رفح حاليا أمر لا يصدق. وسيكون هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح كارثة إنسانية. لا يمكن لشعب غزة أن يختفي في الهواء".
Advertisement


وتابعت: "يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد إرهاب حماس، وفي الوقت ذات ضمان أقصى تخفيف لمعانات المدنيين. لذلك من الضروري الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار من أجل تحقيق إطلاق سراح الرهائن في نهاية المطاف. وسأبحث الطريق نحو هذا الهدف في إسرائيل الأسبوع المقبل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:43 | 2024-02-10
08:29 | 2024-02-10
08:15 | 2024-02-10
08:00 | 2024-02-10
07:40 | 2024-02-10
07:01 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24