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عربي-دولي
شويغو: موسكو عززت إنتاج الطائرات المسيرة العسكرية
Lebanon 24
10-02-2024
|
07:40
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن موسكو عززت إنتاج الطائرات المسيرة العسكرية خلال العام المنصرم، إلا أنه ما تزال ثمة مشكلات فنية معينة بحاجة إلى حلها.
وتستخدم روسيا بشكل مكثف الطائرات المسيرة خلال حملتها العسكرية المستمرة منذ عامين تقريبا في أوكرانيا.
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وذكر شويغو خلال جولة في منشآت تصنيع طائرات مسيرة في منطقة نهر الفولغا في أودمورتيا: "تسمح لنا قدرات الإنتاج التي تم تدشينها بإكمال أغلب المهمات التي تواجهنا اليوم".
وأضاف أن المشكلات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة وفي الحرب الإلكترونية ما تزال بحاجة إلى حل.
وأشارت موسكو في الشهور القليلة الماضية إلى أن مجمعها الصناعي العسكري كثف الإنتاج في ظل سعي روسيا إلى كسر حالة الجمود العسكري المستمرة منذ أشهر في أوكرانيا.
ويقول قادة أوكرانيون إن الطائرات المسيرة ستكون حاسمة من أجل الظفر باليد العليا في الصراع.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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