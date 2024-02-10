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عربي-دولي

الأردن تحذر من استهداف رفح: للتحرّك فوراً

Lebanon 24
10-02-2024 | 08:15
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نبّهت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم السبت، من "خطورة إقدام الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".


وأكدت في بيانها "رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها"، مشددة على "ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع".
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كما دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار بحربها المستعرة، والتي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدت على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته ومن  دون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار".

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