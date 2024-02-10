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عربي-دولي

الرقم مرعب.. حصيلة شهداء القصف على غزة ترتفع وهذا ما بلغته

Lebanon 24
10-02-2024 | 08:43
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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" اليوم السبت، ارتفاع حصيلة شهداء القصف في العدوان الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28064، غالبيتهم من النساء والأطفال.
 

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وقالت الوزارة إن "117 شخصا استشهدوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد المصابين منذ بدء الحرب 67611 جريحا".
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