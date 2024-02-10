الرقم مرعب.. حصيلة شهداء القصف على غزة ترتفع وهذا ما بلغته

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" اليوم السبت، ارتفاع حصيلة شهداء القصف في العدوان الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28064، غالبيتهم من النساء والأطفال.



Advertisement وقالت الوزارة إن "117 شخصا استشهدوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد المصابين منذ بدء الحرب 67611 جريحا". وقالت الوزارة إن "117 شخصا استشهدوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد المصابين منذ بدء الحرب 67611 جريحا".