تركيا تطوّر قوارب عسكرية مسيّرة.. هذا ما يمّزها

أفاد موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية بأن تركيا تعمل على تطوير زوارق عسكرية مسيّرة حاملة للصواريخ المجنحة.



وجاء في منشور على الموقع: "خلال معرض World Defence Show 2024 في الرياض استعرض حوض بناء السفن التركي ARES نموذجا لقوارب ULAQ المسيّرة والمجهزة بصواريخ ÇAKIR المجنحة، هذا التطوير يمثل تقدما كبيرا في قدرات هذا النوع من القوارب، ويعزز إمكانياتها في مواجهة الأهداف السطحية المائية، ويزيد من فاعليتها".

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وأشار الموقع إلى أن قوارب ULAQ المسيّرة تم تطويرها من قبل حوض بناء السفن التركي ARES وشركة Meteksan Defence، وهي أول قوارب قتالية مسيّرة أنتجتها صناعة الدفاع التركية، وتم تصنيع نموذجين من هذه القوارب، نموذج (ASuW) المخصص للتعامل مع الأهداف السطحية المائية، ونموذج (PS) المخصص لحماية الموانئ والقواعد المائية.



وحصلت نسخ (ASuW) من القوارب المذكورة على صواريخ "Cirit" وصواريخ "L-UMTAS" التي يمكن توجيهها بالليزر، أما نسخ (PS) فجهّزت برشاشات من عيار 12.7 ملم.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الجديدة من القوارب يبلغ طولها 11م، ويمكنها الإبحار بسرعة 35 عقدة بحرية، وقطع 400 كلم في كل مهمة، أما صواريخ (ÇAKIR) المجنحة التي زودت بها فإن كل صاروخ منها يزن نحو 330 كلغ، ويمكن تزويدها برؤوس قتالية متنوعة، منها رؤوس شديدة الانفجار، ورؤوس خارقة للدروع.