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عربي-دولي

ما جديد قضية التنصت على هاتف الأمير هاري؟

Lebanon 24
10-02-2024 | 09:48
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أعلن ديفيد شيربورن، محامي الأمير هاري، ان الأخير توصُّل إلى اتفاق مالي ينهي دعوى قضائية ضد مجموعة "إم.جي.إن" الناشرة لصحيفة "ديلي ميرور"، بعد أن وافقت على دفع تعويضات كبيرة وتكاليف التقاضي.


وقال المحامي ديفيد شيربورن للمحكمة: إن "إم.جي.إن" ستدفع لدوق ساسكس مبلغًا كبيرًا على سبيل التعويض. مع تضمينها التكاليف القانونية كافة.

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وأشار شيربورن إلى مخصصات أولية قدرها 400 ألف جنيه إسترليني (505 آلاف دولار أميركي).
 
 
وكانت المحكمة العليا في لندن، أدانت المجموعة التي تصدر صحف "ديلي ميرور" و"صنداي ميرور" و"صنداي بيبول"، في كانون الأول الماضي، باختراق هاتف الأمير وجمع معلومات بطرق غير قانونية عنه، بما في ذلك التنصت على هاتفه.

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