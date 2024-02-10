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عربي-دولي

بلغت قوته 5 درجات... زلزال يضرب هذه المنطقة الروسية

Lebanon 24
10-02-2024 | 10:21
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ذكر فرع ألتاي ــ سايان في "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية"، التابع لمركز الأبحاث الفيدرالي، أن زلزالا بقوة 5 درجات وقع في منطقة ألتاي الروسية.

ووقع الزلزال في تمام الساعة 08:24 بالتوقيت العالمي (11:24 بتوقيت موسكو). وبلغت قوة الزلزال 5.0 درجات، وشدته عند مركزه - 6.4 درجة.

 

وقالت الإدارة الإقليمية لوزارة حالات الطوارئ بجمهورية ألتاي عبر قناتها على "تلغرام" إن "مركز الزلزال كان على حدود مقاطعتي أوست-كانسكي وشيبالينسكي، في منطقة جبلية ليست بعيدة عن أراضي كازاخستان".

 
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وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع أية إصابات أو أضرار.

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