بلغت قوته 5 درجات... زلزال يضرب هذه المنطقة الروسية

ذكر فرع ألتاي ــ سايان في "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية"، التابع لمركز الأبحاث الفيدرالي، أن زلزالا بقوة 5 درجات وقع في منطقة ألتاي الروسية.

ووقع الزلزال في تمام الساعة 08:24 بالتوقيت العالمي (11:24 بتوقيت موسكو). وبلغت قوة الزلزال 5.0 درجات، وشدته عند مركزه - 6.4 درجة.

وقالت الإدارة الإقليمية لوزارة حالات الطوارئ بجمهورية ألتاي عبر قناتها على "تلغرام" إن "مركز الزلزال كان على حدود مقاطعتي أوست-كانسكي وشيبالينسكي، في منطقة جبلية ليست بعيدة عن أراضي كازاخستان".

Advertisement

وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع أية إصابات أو أضرار.