Advertisement

عربي-دولي

مقتل 17 ضابطاً حوثياً معظمهم برتبة عقيد

Lebanon 24
10-02-2024 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1162829-638431842405556540.jpg
Doc-P-1162829-638431842405556540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف  الحوثيون في اليمن عن مقتل 17 ضابطا عسكريا في صفوفها جراء الضربات التي تنفذها القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة على مواقعها العسكرية .

وذكرت وسائل إعلام حوثية رسمية، انه جرى اليوم في صنعاء، تشييع جثمان 17 ضابطاً عسكرياً منهم 8 برتبة عقيد.
Advertisement

وأكدت أن هؤلاء الضباط لقوا مصرعهم إثر القصف الأميركي البريطاني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:52 | 2024-02-10
10:21 | 2024-02-10
10:00 | 2024-02-10
09:48 | 2024-02-10
09:13 | 2024-02-10
08:43 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24