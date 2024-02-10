مقتل 17 ضابطاً حوثياً معظمهم برتبة عقيد

Advertisement

كشف الحوثيون في اليمن عن مقتل 17 ضابطا عسكريا في صفوفها جراء الضربات التي تنفذها القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة على مواقعها العسكرية .وذكرت وسائل إعلام حوثية رسمية، انه جرى اليوم في صنعاء، تشييع جثمان 17 ضابطاً عسكرياً منهم 8 برتبة عقيد.وأكدت أن هؤلاء الضباط لقوا مصرعهم إثر القصف الأميركي البريطاني.