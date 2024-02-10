هجوم مسلح على فعالية بمدينة تركية.. ماذا في التفاصيل؟

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عن إصابة امرأة بهجوم مسلح على فعالية تعريف بمرشح للانتخابات البلدية القادمة في مدينة إسطنبول.وأشار يرلي قايا في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ الهجوم وقع بقضاء كوجوك تشكمجه، في فعالية للتعريف بمرشح حزب العدالة والتنمية للقضاء عزيز يني آي.وأكد وزير الداخلية التركي فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الهجوم.وذكر وزير العدل التركي يلماز تونج في وقت سابق من اليوم، أن السلطات التركية اعتقلت 54 شخصا على خلفية الهجوم على المحكمة في إسطنبول،يوم الثلاثاء الماضي.وحملت السلطات التركية حزب التحرير الشعبي الثوري المدرج على قائمة الإرهاب في تركيا، مسؤولية الهجوم على المحكمة في إسطنبول يوم الثلاثاء، والذي نفذه 3 أشخاص، قتل اثنان منهم أثناء التصدي للهجوم، وهما رجل وامرأة. (روسيا اليوم)