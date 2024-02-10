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عربي-دولي
"لم تعد صالحة لتولي منصبها".. رئيسة هذه الدولة تستقيل بعد "فضيحة العفو"
Lebanon 24
10-02-2024
|
13:30
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أعلنت رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك يوم السبت، عن تقديم استقالتها من منصبها، مبررة ذلك بأنها "ارتكبت خطأ" في شهر نيسان 2023، عندما أصدرت عفواً عن رجل مدان في قضية "الاعتداء الجنسي على الأطفال".
وأوضحت نوفاك لقناة "إم1" التلفزيونية، قائلة: "اليوم أخاطبكم للمرة الأخيرة كرئيس للدولة، سوف أستقيل من منصبي كرئيسة للجمهورية".
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وواجهت كاتالين نوفاك ضغوطا متزايدة للاستقالة، بعد أن تم الكشف عن أنها "منحت عفوا رئاسيا لرجل أدين كشريك في قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال".
وأصدرت نوفاك عفوا لنائب المدير السابق لدار الأطفال التي تديرها الدولة والذي حكم عليه بالسجن، بتهمة "التستر على الاعتداء الجنسي من قبل مدير المؤسسة".
وتقول أحزاب المعارضة إن "الرئيسة كاتالين نوفاك، لم تعد صالحة لتولي منصبها بعد أن أصدرت ذلك العفو".
وحكم على الرجل بالسجن أكثر من ثلاث سنوات عام 2018 بتهمة المساعدة في التستر على الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها مدير المؤسسة، المحكوم بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاعتداء على 10 أطفال على الأقل بين عامي 2004 و2016. (روسيا اليوم)
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