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عربي-دولي

قرار عسكري "عاجل".. ماذا طلب نتنياهو بشأن الهجوم على معبر رفح؟

Lebanon 24
10-02-2024 | 14:39
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طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل الاستعداد للاجتياح العسكري في رفح، بحسب ما قالته القناة 13 الإسرائيلية.

ولم يعلن نتنياهو، بعدُ ملامح خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية على الحدود مع مصر ولا مدّتها، إلا أن متخصصين في ملف الصراع يتوقعون أن تستمر العملية لمدة عام.
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والجمعة، أمر نتنياهو الجيش بالتحضير لإخلاء رفح، تمهيدا لشنّ عملية عسكرية في المدينة التي يتكدّس فيها أكثر من مليون شخص من سكانها والنازحين إليها من شمال ووسط القطاع، قائلا في بيان صدر عن مكتبه بشأن هدفها: "لا يمكن تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حماس وترك 4 كتائب لحماس في رفح".

وقد جاءت أنباء خطط الغزو في أعقاب أسبوع من الاحتكاك العلني المتزايد بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. 

وتنفذ إسرائيل غارات جوية في رفح بشكل شبه يومي، حتى بعد أن طلبت من المدنيين في الأسابيع الأخيرة البحث عن مأوى هناك هربا من القتال البري في مدينة خان يونس، إلى الشمال مباشرة. (سكاي نيوز)
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