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عربي-دولي
القوات الأميركية تتصدى لـ6 مسيرات استهدفت قاعدة لها بسوريا
Lebanon 24
10-02-2024
|
15:36
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تصدت أنظمة دفاع جوي تشغلها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة المتمركزة في شرق سوريا، لـ6 هجمات بطائرات مسيرة كانت تستهدف قاعدتهم في حقل كونوكو النفطي السبت.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء السبت، بأن فصائل مسلحة موالية لإيران شنت هجوما صاروخيا على القاعدة الأميركية بحقل العمر في دير الزور بشرق سوريا.
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وبحسب المرصد، فإن الدفاعات الجوية حاولت التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها، مشيرا إلى أن الاستهداف الجديد للقاعدة جاء بعد وقت قليل من هجوم مماثل على القاعدة الأميركية بحقل كونيكو للغاز.
وأعلنت تلك الفصائل مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي الأسبوع الماضي، وجهت الولايات المتحدة ضربات إلى مواقع في العراق وسوريا، ردا على تعرض قواتها في قاعدة بشمال شرق الأردن لهجوم بطائرة مسيرة في 28 يناير كانون الثاني أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة العشرات.
وتواجه قوات التحالف هجمات متزايدة من الجماعات المتحالفة مع إيران في سوريا والعراق وسط توتر في المنطقة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
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