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عربي-دولي

تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا.. ما مصير الأشخاص الذين كانوا على متنها؟

Lebanon 24
10-02-2024 | 16:21
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تحطمت مروحية من طراز "يوروكوبتر EC 130" على متنها 6 أشخاص في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من حدود نيفادا، وفق ما أفادت قناة NBC التلفزيونية نقلا عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية.

وبحسب القناة، فإنه لم يتم العثور على ناجين نتيجة الحادث، مشيرة إلى أن "إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل، فتحت تحقيقا في الحادث".
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وكانت القناة نفسها أعلنت أمس أن طائرة رجال أعمال من طراز Bombardier Challenger 600 ذات محركين تحطمت قرب مدينة نابولي في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد ظهر الجمعة. (روسيا اليوم)
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